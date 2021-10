PÄEVAKÄPP ⟩ Kauni silmavaatega Stella ootab kannatamatult uut võimalust

Täna on ta veel kartlik, sest elu pole kõige armulisem olnud ja vahepeal tundub, et vaatamata unustamatutele silmadele on Stella märkamatuks muutunud.

Stella on kass, kes kindlalt eelistab omasuguste seltsi – ta saab hästi läbi kassitoa boss-kassiga, semutseb mänguhimuliste müttajatega ja proovib pesemisega jõuda ka arglikumate kasside südamesse. Teda leiab alati sealt, kus teine kass juba ees on.

Ta on väga aktiivne kassipreili, kes on alati esimesena köögis, kui on kuulda konserviavaja häält ning on kindlalt platsis, kui kuskil on nähtud pallikest veeremas. Algselt diivani all peitunud Stella magab nüüd hea meelega juba kõht taeva poole diivanil või lausa enda inimeste juures voodis.