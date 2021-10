Elmiine on soliidses eas 8-aastane kass, kes sooviks oma kuldsed aastad mõnusas peres veeta. Omadele Elli, on sõbralik kass, kellele meeldib rahu ja vaikus, koht, kus tema saab olla kõige tähtsam loom, et ei peaks omanikku kellegagi jagama. Et üksinda esikusse inimesele vastu tulla ja kõik paid ja silitamised endale saada. Et üksinda mängida üle terve korteri, et keegi neljajalgsetest ei koperdaks ees ja hoidku selles eest, ei hakkaks tema hiirega mängima.