Tallinna loomaaed soovitab: märuliklipp uusima asuka manul Marsiga

Siin on Tallinna loomaaia poolt sulle kodus või kontoris selle väite tõestuseks ja tõhususe järeleproovimiseks üks väike märulijupp, peaosas loomaaia kõige uuem tegelane, manul Mars.

Kui aga kiisuvideo maagia täna sinu peal ei töötanud või kibeled juba vahetuma kogemuse järele, siis mine loomaaeda! Hea võimalus kaslaste kohta midagi asjalikku teada saada on juba Lumeleopardipäeval, 23. oktoobril. Kell 12 räägivad loomaaednikud sulle päevakangelasest ning kell 13.30 minnakkse külla manulile.

Aga see ei ole veel kõik! Hea tegu kasvatab omakorda head tuju. Loomaaia piletiga on sul võimalik end paremini tunda juba seepärast, et saad ka ise liigikaitset toetada. Lisades kassas piletihinnale «liigikaitse 1 euro», aitad meil koos teiste külastajatega panustada väljasuremisohus sumatra ninasarviku ning manuli püsimajäämisesse looduses.