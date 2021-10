Ootamine tasus ära: briti koer leidis oma väga kõrgest east hoolimata lõpuks kodu

Inglismaal ja Walesis tegutsev heategevusorganisatsioon Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals päästis Duke'i mahajäetuna tühjast majast. Leides oli koer väga täbaras seisus: alakaaluline, tema tagumised käpad olid kaetud haavanditega ning ta suutis vaevu jalul püsida, vahendas Wales Online.