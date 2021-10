GALERII ⟩ Vaata, millised Venemaa koerad ja kassid saavad koroonavaktsiini

Vaktsiin, mis registreeriti Venemaal esmakordselt juba tänavu märtsis, on nüüdseks kasutusel olnud juba ligi kuus kuud ning vaktsiin peaks loomi koroonaviiruse eest kaitsma hinnanguliselt pool aastat.

Venemaa veterinaariaameti juhi nõunik rääkis kevadel, et vaktsineerimistaotluste arv kasvatajate, sageli ringireisivate ja aias vabalt ringi liikuvate lemmikloomade omanike seas üha kasvab.

Kuigi teadlaste sõnul pole otseseid tõendeid selle kohta, et Covid-19 loomadele leviks, on siiski mitmetel liikidel see nakkus leitud. Nende hulka kuuluvad näiteks koerad, kassid, ahvid ja naaritsad.