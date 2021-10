Eestis diagnoositi kassikakul ja kanakullil lindude gripp

Kassikakk. Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) teatas, et kahel röövlinnul tuvastati eriti ohtlik lindude gripp. Röövlinnud saavad reeglina viiruse saaklindudelt, seega ei ole põhjust arvata, et tegemist on üksikjuhtumitega.