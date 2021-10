PÄEVAKÄPP ⟩ Kas elava loomuga kassipoeg Milo Miuksist võiks saada just sinu armastatud pereliige?

«Milo-Miuks on oma pesakonna kõige elavaloomulisem kassipoeg. Meil on väga kurb meel aga näha, et samal ajal, kui tema vennake-õeke said koju, on Milo Miuks üksi ja ei mõista, mis juhtus. Miks tal enam oma pesakonna mängukaaslasi ei ole? Miks teda ei võetud kaasa?» kirjutab MTÜ Tartu Kassikaitse, kelle hoole alla Milo üheskoos õe ja vennaga sattus.