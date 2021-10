Pirita veised lähevad talvepuhkusele

«Veised lähevad talvekarjamaale selle nädala lõpul. Loomad on oma ülesandega väga hästi hakkama saanud ning Kõrkja saare niiduala on kenasti puhtaks söödud,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Veiste karjatamine on kõige loomulikum viis niidu hooldamiseks. Vähenõudlikud loomad hoiavad rohtu nosides korras Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuva Kõrkja saare niidud ja puhastavad ka suurte puude ümbrust võsast.

Linnaosavanema sõnul on paljud inimesed suve jooksul linnaloomi ka uudistamas ja pildistamas käinud. «Kuigi veised on üsna uudishimulikud, teavad nad oma territooriumi ega tüki aiast välja. Mingeid vahejuhtumeid, kus loomi oleks segatud või toitma kiputud, pole olnud,» ütles Liinat.

Veised olid Kõrkja saarel juba teist suve. Loomad on saarele toodud Pirita linnaosa valitsuse eestvedamisel ja valitud konkursiga. «Kogemused loomade karjatamisega on väga positiivsed ja loomad on Piritale oodatud ka järgmisel suvel,» märkis Liinat.