PÄEVAKÄPP ⟩ Karmi elusaatusega kaunitar Säde ootab kodu juba 2 aastat

«Auh-auh-auh-auh,» haukus mööda jalutav koer, kes põõsa alla oli jooksnud ja seal Säde lõhna tundis. Taas pidi Säde ehmatusega edasi jooksma, et ellu jääda… Et hoida seda elu, mis tol hetkel ei olnudki elamist väärt.

Turvakodus on näha, kuidas kaunilt läikiva musta kasukaga kassipiiga uut elukeskkonda naudib. Jah, inimese usaldama õppimisega läheb veel veidi aega, kuid need hetked, kui vabatahtlikud näevad Sädet pesas õndsat und magamas või rahulolevalt konservi nosimas, annavad lootust, et ehk ootab Sädet varsti üks soe ja armastav päriskodu. Päriskodu, kus nähakse seda, mida vabatahtlikudki näevad– ühte hella ja tagasihoidlikku kassitirtsu, kes pärast pikki kannatusi soovib lihtsalt kuhugi kuuluda ja viimaks ometi olla armastatud.