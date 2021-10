Suurbritannia rannikult leiti surmavalt mürgiseid meripõisi

Brits warned after killer 160ft Man O' War jellyfish found on UK beaches https://t.co/UiRyw78JFq pic.twitter.com/u3NxXRVe3a

Esmaspäeval, 4. oktoobril teatas anonüümseks jääda soovinud briti naine Cornwall Newsile, et puhkas Senneni rannas ja leidis sealt suure purpurse meduusi. «Ma pole kedagi sellist kunagi varem näinud. Ma pole kindel, kui haruldased need olendid on. See nägi nii ilus välja!» kirjeldas naine.