VIDEO ⟩ Pole paha! Hiiglaslik karu näitab oma trompetimängimise oskust

Venemaalt Samarast pärit tsirkusenäitleja Pavel Vyakini (51) peres elab alates 2019. aastast karu nimega Tom. Tom oli vaid kahe kuu vanune, kui toodi Paveli hoole alla. Sellest ajast alates on loom muidugi märkimisväärselt suuremaks kasvanud.

Pavel on õpetanud Tomile, kuidas inimestega sõbralik ja õrn olla. Sellegipoolest on mees teadlik, et loom võib kujutada suurt ohtu, kui midagi peaks valesti minema.