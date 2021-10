Noel on armas, tubli ja uudishimulik poiss! Ta on veel arglik, kuna ei ole saanud üks-ühele suhtlust inimesega ning ei ole kogenud kodusoojust. Siiski on ta äärmiselt uudishimulik ning hea maius toob ta kenasti inimeste juurde. Veidi aega ja kannatlikust, ning Noelist võib saada üks eriti armas paimaias kass! Veel ei ole Noeli inimene Pesaleidjani jõudnud, kuid äkki peagi? Seni ootab ta mõnusalt kassitoas, kuhu saab talle ka külla minna.