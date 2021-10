Austraalia krokodillikütt õpetab pojale, kuidas madudega toime tulla

Inimeste arvamused selle kohta, mida nad videos nägid, jagunesid suures osas kaheks. Mõni imetles ja kiitis, et Wright õpetab lapsepõlvest alates oma poega madusid mitte kartma ja loodust austama, kuid teisi hirmutasid sellised õppetunnid. «Jah, ja järgmisel nädalal jääb laps õue üksi, ta näeb mürgist madu ja otsustab selle samamoodi minema lohistada. Tulemuseks on see, et laps saab mürkmaolt hammustada,» kirjutas teine vaataja.