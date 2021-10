PÄEVAKÄPP ⟩ Armas ja malbe Alma otsib toredat kodu

Alma on loomult vaikne leppija, kes kõva häälega enda poliitilisi maailmavaateid ei jaga. Küll aga laseb ennast igalt poolt paitada, silitada ja mõnuleb eneselegi tunnistamata väga, kui teda kõhu alt sügada. Söögiga ta ei pirtsuta, vaid pigem on suhtumisega, et küll küllale liiga ei tee ja liivakastikombed on ühele tublile kiisuemmele vägagi selged.

Me kõik teame, et mehed armastavad silmadega ja naised kõrvadega. Usu, Almal on mõlemale midagi pakkuda, tema imearmas pisike keha ja kolmevärviline kasukas on äärmiselt armas vaatepilt. Seevastu aga naised ei suudaks Alma paitamist lõpetada, esiteks tema siidpehme kasuka tõttu ja teiseks on kuulda tema lakkamatut nurrunooti, mis mõjub nii rahustavalt ja nauditavalt.