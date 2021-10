PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaias suslik Fredo otsib südamesõpru!

Fredo on üks vahva asjalik kassipoiss, kes oma tegemistes ei jää sammugi inimestest maha. «Ah, et tahad kappi koristada? No koristame siis koos! Tolmurullid on vaja voodi alt kätte saada? Jäta see minu hooleks! Tahad üheskoos hoopis õunakompotti keeta? Pole probleemi!»