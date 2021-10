Vaene kalur leidis rannalt miljoni dollari väärtuses kašeloti okset

Narong Phetcharaj märkas kaldal kummalist massi ja kahtlustas, et ta leidis musta merevaiku. Selle kontrollimiseks kuumutas kalur väikest tükki leiust ja nägi, et see ei põle vaid sulab. Seega oli ta kindel, et tegemist on haruldase kašeloti maost pärit seedimisjääkidega, mida hüütakse ujuvaks kullaks.