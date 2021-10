Õnnesärgis sündinud reisijuht pääses krokodilli rünnakust eluga

60-aastane reisijuht Sean Dearly korraldab turistidele retki ja rännakuid metsikus looduses.



Dearly oli 18 inimesest koosneva turismigrupiga kruiisil Adelaide´i jõel, mis on kuulus hüppavate krokodillide poolest. Nimelt riputavad turistid vee ritvadega vee kohale kanarümpasid, mida krokodillid oma lõugade vahele haaravad. Esmane ohutusnõue, mida Sean kõigile korduvalt selgitab, on see, et kogu aeg tuleb kogu oma keha hoida paadis.