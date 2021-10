Üliharuldane oranž homaar päästeti potti sattumisest

Selgus, et Jaapani restorani on toodud kõige haruldasem oranž homaar. Okeanaariumi esindaja Dave Peranto sõnul on võimalus sellise isendiga kohtuda üks 30 miljonist. «Oleme restoranile tänulikud, et töötajad hindasid selle homaari tähtsust, võtsid meiega ühendust ja teavitasid meid sellest uskumatust isendist,» ütles ta. Selle tulemusena asustati loom elama okeanaariumisse, vahendab Upi.com.