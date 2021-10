VIDEO ⟩ Tarmukas orav paigutas talvevarudena autosse 70 kilo pähkleid

Bill sai suure üllatuse osaliseks, kui avastas, et tema kaubik on sõna otseses mõttes üleni pähkleid täis. Neid oli mootori ümber ja mujal kapoti all, kaitseraua sees, polstrite vahel, rattakoobastes ja veel kõikvõimalikes kohtades. Mehe auto oli seisnud tühjalt vaid mõne päeva, aga töökale oravale oli see piisav aeg. Mees korjas autost välja ämbrite viisi laimisuuruseid kreeka pähkleid, kokku 70 kilo.