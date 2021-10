Politsei- ja piirivalve mesilas oli saagikorjamise aeg

Eesti keskkonnauuringute keskuse laborist tellitud mee koostise analüüs näitas, et enim on mesilased korjanud roosõieliste, paju ja hobukastani õietolmu. Mesi on praeguseks vurritatud ja purkides. Rõõm on saagi üle ja tore on teadmine, et koostööpartneritele on mesi vahva kink.