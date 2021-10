Vähihaigele koerale korraldati viimane nädalavahetus tema lemmiktegevustega

Maggie Bear oli raskesti haige koer, kes tuli kannatustest pääsemiseks omanike ja loomaarstide ühise otsusena eutaneerida. Südamevalus omanikud soovisid armastatud pereliikmele pakkuda veel üht nädalavahetust, mis on täis koera lemmiktegevusi.



Nad viisid koera aerulauaga sõitma, mängisid palli ja toitsid teda koera lemmiktoiduga. Kuid üle kõige armastas Maggie lund ja omanikud soovisid, et koer saaks veel viimast korda käpa all lund tunda.