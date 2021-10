Põlenud jalgadega hirved ja söestunud ahvid: inimeste vajaduste täitmiseks hukkub leekides miljoneid loomi

Riikliku kosmoseuuringute instituudi andmetel on 2021. aastal registreeritud juba ligi 139 000 tulekahju. Keskkonnakaitsjad teatavad, et on leitud põlenud jalgadega hirvi, põlenud jaaguare ja muid loomi, kellel olid haavad kehal ja jalgadel. Kõik nadnkannatavad dehüdratsiooni ja nälja käes ning ei saa ka ise ohualast lahkuda. Päästjad on rajanud spetsiaalseid koridore, et loomi leekidest evakueerida ja toitu pakkuda. Mõned loomad tuleb kinni püüda ja ravida.