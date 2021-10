MEISTERMÕNULEJA ⟩ See karu teab, kuidas lõõgastuda

Orphaned Wildlife Center ehk orvuks jäänud metsloomade keskus asub Ameerika Ühendriikides Otisville´is. Nende eesmärk on pakkuda orvuks jäänud loomadele toitu ja hoolitsust, et nad saaksid tagasi oma kodusesse, metsikusse keskkonda. Ühtegi looma ei õpetata trikke tegema ega paluta neil midagi teha, nad on lihtsalt ühe pere liikmed.