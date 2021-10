SÜDAMEMURDJAD ⟩ Hiired langevad depressiooni, kui näevad kaashiiri kannatamas

Teadlased panid kaks erineva suurusega hiirt ühte puuri, seejärel ajendasid väiksemat hiirt suuremat ärritama, muutes ta agressiivseks. Vahepeal pandi kiusamist pealt vaatama lähedal asuvasse puuri veel ühed hiired. Vaatamata sellele, et neid otseselt ei kiusatud, leidsid teadlased, et pärast kümne päevast vaatamist hakkasid pealtvaatavad hiired ilmutama depressiooni märke.

«Neid ei huvitanud teised hiired, mis on ebatavaline, kuna hiired on seltskondlikud olendid,» ütles uuringu juhtiv autor ja farmaatsiateaduste professor Akiyoshi Saitoh. Mees lisas veel ühe olulise tähelepaneku: „Kui annate hiirtele valida, kas juua magusat või tavalist vett, lähevad nad peaaegu alati magusa joogi juurde, sest see on nauditavam. Kuid hiired, kes oli tunnistajaks ühiskondlikule tülile ja konfliktile, seda ei teinud, mis näitas vähenenud soovi naudingu järele.«