VIDEO ⟩ Naine tõrjus oma koduaias leopardi rünnaku

Metsandusosakonna esindaja Gajanan Khairi sõnul ründas ohvri kehal olevate küünistejälgede järgi otsustades teda täiskasvanud leopard. Ta lisas, et see on teine ​​rünnak mitme kuu jooksul. Piirkonda on paigaldatud kaamerad, et teada saada, kas inimesi ründab üks kiskja või mitu erinevat.