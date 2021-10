PÄEVAKÄPP ⟩ Oma inimest otsib arglik nunnupall Miina

Aga Miina tahaks väga õppida inimest usaldama. Kui hoiukodu inimene tema söögikausi kõrvale maha istub ja teda kutsub, siis väga pelglikult ja siksakitades tuleb Miina oma nurgast välja. Ta hõõrub oma pead vastu lauajalga justkui näitamaks, et talle võib nüüd pai teha. Ja kui inimene siis oma käe välja sirutab ja Miinat lõua alt sügama hakkab, unustab Miina, et inimene on hirmus ja hakkab nurruma. Siis võib teda paitada ja sügada lõpmatuseni.