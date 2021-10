Hiinas eutaneeriti kodukassid omaniku vastuseisust hoolimata

Vaatamata loomade omaniku vastuseisule surmati kassid 28. septembril. Teenistuse töötajate selgitasid, et uue koroonaviirusega nakatunud loomade jaoks pole professionaalset ravi ja haigestunud kassid oleks ohustanud pererahvast.

Hongkongi ülikooli professor Vanessa Barrs, kes on spetsialiseerunud väikeloomade haigustele, ütles, et lemmikloomadelt viiruse inimestele kandumise oht on väike. «Seni pole pandeemia jooksul kinnitatud teateid kasside inimeste nakatamise kohta,» ütles ta.