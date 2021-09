PILDID ⟩ Neljajalgne moeikoon: koer, kelle riietumisstiil teeb silmad ette tõenäoliselt enamikele inimestele

Enam kui miljoni Instagrami jälgijaga Tikal on omaniku sõnul üle 300 rõivaeseme. Ja mis veel lahedam - moeikooni staatuses koeral on isegi oma agent. «Tikat esindab New Yorgis paiknev The Dog Agency,» avaldas peremees Thomas Shapiro, lisades: «Nad aitavad meil leida sponsoreid ja asju.»