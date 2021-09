PÄEVAKÄPP ⟩ Tiine Winehouse vajab hädasti hoiukodu

Hetkel on kiisu karantiinis puuris, kuid see ei ole ideaalne koht poegimiseks ja oma laste suureks kasvatamiseks. Karantiinis on veel teisi haigeid kiisusi ja risk, et uus kiisupere omale mingi viiruse või haiguse külge saab on päris suur. Kui kassilapsed on oma kodudesse saadetud ja Winehouse'il vajalikud protseduurid tehtud, saab ta vajadusel tagasi kassituppa kolida. See kõik kokku võtab umbes neli kuud, kuid see neli kuud oleks Winehouse'ile nii suureks abiks. Väljas ootab palju haigeid kiisulapsi ja tiineid, keda Pesaleidja ei saa vastu võtta kuna puuriruumi pole.