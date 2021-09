FOTOD ⟩ Politsei teenistuskoerad Willy, Olari ja Vahva lähevad pensionile

Willy on politseis tööl olnud ligi üksteist aastat, Olari üheksa ja Vahva kaheksa aastat.

Willy, Olari ja Vahva oma omanikega. FOTO: Reelika Riimand/PPA

Pärnu politseijaoskonna koerajuht Ene Miil rääkis, et kümneaastane patrullkoer Willy on oma karjääri jooksul saavutanud mitu tähtsat töövõitu. «Kohe meenub kaks sündmust, kus vaid tänu Willy abile oleme õigel ajal inimesele appi jõudnud. Esimese juhtumi puhul olime just Vändrast uude piirkonda, Pärnusse, tööle tulnud ja kolmandal tööpäeval saime väljakutse Laadi kanti, kus oli kaduma läinud mees, kelle elu võis olla ohus. Otsingud kestsid pimedas peaaegu tund aega. Ühel hetkel võttis Willy mehe kodukoha lähistel jälje üles, pööras järsult tee pealt tihedasse metsa ja haugatas,» kirjeldas Miil otsinguid.

Ta lisas, et mehe tervislik seisund ei oleks võimaldanud tal ise metsast välja tulla. Samuti olnuks tema leidmine ilma koera abita väga keeruline. «Sellised töövõidud teevad südame soojaks,» sõnas Miil. Mõnda aega hiljem lahendasid Miil ja Willy hea koostöö tulemusel sarnase juhtumi, kui Häädemeeste kandist leiti ajakriitilise otsingu käigus metsast üles üks noor tüdruk, keda ähvardas külmumise oht.

Pensionile minevad teenistuskoerad. FOTO: Reelika Riimand/PPA

Tööalaste saavutuste kõrval on Willy aastate jooksul osalenud ka erinevatel teenistuskoerte patrull- ja narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlustel. Üheskoos on võidetud hulk auhindu. «Oleme alati võistlustel osaledes favoriidi staatuses olnud ja Willy on oma oskustega tugevat konkurentsi pakkunud,» rääkis Miil uhkusega.

Lisaks jäljeajamisele on Willy lisaerialana juurde õppinud, kuidas terava nina abil edukalt tuvastada keelatud ainete asukohti. «Näiteks, kui Willy alles õppis, kuidas lõhna järgi leida üles keelatud aineid, siis osalesime kogemuse saamiseks ühel narkokoertele mõeldud võistlusel. Kuidagi juhtus aga nõnda, et võisteldes teiste narkootiliste ainete otsimisele spetsialiseerunud koertega saavutasime esikoha hoopis meie, kuigi Willy jaoks oli ju tegu lisaerialaga,» rõõmustas koerajuht oma võimeka teenistuskoera saavutuste üle.

Ta tunneb ära politseivormi ja patrullauto, ega haugu nende peale kunagi.

Sarnaselt Willyga tegutseb ka Rapla politseijaoskonna teenistuskoer Olari kahel rindel. Peamiselt on ta küll spetsialiseerunud jäljeajamisele ja otsimisele, ent vajadusel täidab ka ründekoera ülesandeid.

«Enne Olari viiendat eluaastat ei arvanud keegi, et temast võiks ka ründekoer saada. Nimelt on ta tohutult leebe loomuga ja inimsõbralik. Tihtipeale iseloomustati Olarit kui koera, kes vajadusel on võimeline küll ründama, ent siis palub kohe vabandust,» rääkis Rapla politseijaoskonna koerajuht Margit Härm naerdes.

Aastatega Olari loomus karmimaks läinud ei ole, ent see ei ole talle teenistusülesannete täitmisel takistuseks saanud. Koera pehme loomuse on Härm ja Olari enda kasuks tööle pannud ennetusüritustel, kus nad sageli käivad tutvustamas politsei teenistuskoeri ning nende tööülesandeid. Oma erakordse sõbralikkusega võidab Olari alati igal üritustel külastajate südamed.

Teenistuskoerad omanikega. FOTO: Reelika Riimand/PPA