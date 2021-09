TASUB TEADA ⟩ Miks on mõne koera rihma küljes kollane lint?

Probleem on eriti oluline linnades, kus reaktiivseid koeri mõjutavad sellised tegurid nagu ülerahvastatud kõnniteed, ratturid, sireenid ja lapsevankrid. Sama hirmsad on koerte jaoks inimesed, kes lähenevad luba küsimata.

Häbelikud koerad reageerivad hirmudele, proovides põgeneda või peites end omaniku seljataha. Võib olla, et neil on varem olnud negatiivne kogemus võõrastega või nad ei ole veel täielikult sotsialiseeritud. Ehkki koerasõbrad võivad seda pidada arglikkuseks ja jätkavad lähenemist, on see tegelikult koerale väga ebamugav. Kuigi omaniku ülesanne on oma koera eest seista ja võõrale "ei" öelda, võib kollane lint aidata ebamugavat olukorda ennetada. Ükskõik, kas koer kannab linti või mitte, on omanikult loa küsimine alati hea mõte.