Maailma kõige ohtlikum lind kaasuar

Välimus laseb aimata, et tegu on jaanalinnuliste seltsi kuuluva lennuvõimetu sulelisega. Sugulased on nad nandude ja emudega, nende kasv võib ulatuda kuni 180 sentimeetri kõrguseks.

Linnud on agressiivse loomuga. Nende ohtlikuimaks relvaks on noaga võrreldavad küünised ning muidugi võimas ja tugev nokk.

Neid linde võrreldakse dinosaurustega ja looduskaitsjate sõnul on nad ühed kõige otsesemad eelajalooliste olendite järeltulijad, kes 80 miljonit aastat hiljem Maa peal ikka veel alles on.

Vaatamata nende agresiivsusele on inimesed kaasuarite jaoks ohtlikumad, kui vastupidi. Nende läheduses peab ettevaatlik olema, kuid nad ründavad vaid siis, kui ennast ohustatuna tunnevad või vihastuvad. Ajaviiteks nad ei ründa. Ärritudes on nad tõeliselt ohtlikud, nende küüniste ja noka abil sisikonna eemaldamine ei ole absoluutselt probleem. Kaasuaride rünnakud toovad kaasa ohtlikke vigastusi või lausa surma.

Lõviosa inimeste ründamisi on toimunud siis, kui pildistavad inimesed neile liiga lähedale on läinud ning linnud end seetõttu ohustatuna tundsid. Ka on suureks probleemiks nende toitmine erinevate maiustega. Linnud harjuvad kiirelt, et inimene toob neile toitu ja kui keegi enam ei too ja niisama möödub, võib see neid vihastada ning agressiivseks muuta.