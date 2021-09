Kahekilone kilpkonn peatas Jaapanis lennuliikluse

Ebatavalise külalise ilmumine viivitas viie lennu korraga väljumist kuni 15 minutit. Nende hulgas oli kummalisel kombel All Nippon Airwaysi (ANA) lennuk, millel on merikilpkonna maalingud. Kilpkonna piltidega lennuk lendab vaid Jaapani ja Hawaii vahel. Airbus380 meeskond ja reisijad olid üllatunud, kuid mitte pahased.

«Hawaiil toovad merikilpkonnad õnne ja loodame, et see kilpkonn, kes tuli lennukeid uudistama, õnnistuse ka kaasa andis,» ütles All Nippon Airways Mainichile.