NUNNUHOIATUS ⟩ Võimatult armsa kängurupoja esimesed iseseisvad hüpped

Seda pööraselt armast kängurupõnni kutsutakse Jumping Jackiks (Hüppav Jack), mis on talle väga paslik nimi. Need esimesed hüpped ja uudistav pilk panevad vist küll kõik vaatajad heldima. Videost on näha, kuidas elujanuline loomalaps ema kõhutaskust välja ronib, mõned hüpperingid ja vaatlused teeb ning siis tagasi sooja ja turvalisse pessa poeb.