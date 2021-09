PÄEVAKÄPP ⟩ Mõtlev mees Isaac on olnud liiga kaua päris oma koduta

Tegelikult on see kõuts kaval karvapall, kes paneb su unustama, et sa pead kuskil olema või et sul on ka teisi kohustusi. Piisab vaid sellest, et ta vaatab sulle silma ning esimese pai järel hakkavad tema käpad koheselt sõtkuma. Kuidas selliselt rahustavalt ja mõnusalt pildilt küll pilku pöörata?