Eesti loomaaktivistid šokis: kassid said rooja seest päästetud, kuid vanamemme saatus ei huvita kedagi

Pesaleidja kassituba tähistab järgmisel kuul oma 9. sünnipäeva. Nende aastate jooksul on meeskond näinud nii mõndagi. Jubedusi, mida nii kodus elavate kui ka tänavakassidega tehakse ja paraku ka kohutavaid tingimusi, kus meie enda kaasmaalased elavad. Viimase päästeprojekti teeb loomapäästjate jaoks aga eriti kurvaks see, et need inimesed ei saa ka tänapäeval, 21. sajandil, ajal mil meie riik on maailmakaardil oma infotehnoloogiliste edusammude poolest, ikka veel mitte kuidagi abi.

Kui Pesaleidjale sai teate ca 20-pealisest kassikolooniast Harjumaal ühe vanatädi kodus, siis lisati see abipalvete järjekorda. Nimelt tuli Pesaleidjal oodata, et karantiiniruumis vabaneks 20 puurikohta. Kui järjekord selle abipalveni jõudis, sõitis varjupaiga juhataja koos ühe vabatahtlikuga olukorda fikseerima, kaasas mõned puurid, juhuks, kui peaks mõned haigemad või pisikesed kassipojad kätte saama, kes kohest abi vajavad.

Kohapealne olukord hinnati maja ette jõudses eriolukorraks ning tavaline fikseerimisprotsess muutus koheselt päästeoperatsiooniks, sest hais oli juba maja ees kohutav. Memme juurde tuppa sisse astumisel selgus tõeline olukord. «On ime, et keegi seal sees elada suudab,» tõdeb Pesaleidja oma sotsiaalmeediapostituses.

«Projekti lõpuks olid ta käed katki ja kõik riided väljaheiteid täis.»

FOTO: Pesaleidja/Facebook

Kassid elasid kõik 5 ruutmeetri suuruses magamistoas. Kõik kohad - nii põrand kui ka mööbel - olid kasse ja nende väljaheiteid täis, sest kiisudel liivakaste polnud. Voodi, millel memmeke magas, mädanes. Samuti paljud teised mööbliesemed.

Kuna memmeke ei soovinud kõiki kiisusid kaasa anda, pidi varjupaiga juhataja tema veenmisega tegelema ja kaasavõetud vabatahtlik püüdis üksinda kinni 18 kassi! «Projekti lõpuks olid ta käed katki ja kõik riided väljaheiteid täis,» kirjeldab Pesaleidja toimunut, andes aimdust, milline võib ühe loomapäästja tööpäev olla.

Kuna omanik pidi sinna edasi jääma, aitasid Pesaleidja vabatahtlik ja juhataja tube tuulutada ja kõige hullemas seisus mädaneva diivani välja viia. See oli aga nagu tilk meres olukorra parandamise suunas.

FOTO: Pesaleidja/Facebook

Pesaleidja informeeris loomulikult ka kohalikku vallavalistust nii inimese kui ka loomade olukorrast ning edasine ongi see, mis kõikenäinud vabatahtlikke enim hirmutas.

«Vallatöötajad noomisid 82-aastast omanikku, et kiisude olukord selline on ja palusid tal poolte kiisude arve meile tasuda! Poolte kiisude 14 päeva ülalpidamiskulud tasub vald. Kuna omanik arvas, et tema juures oli 13 kassi, meie püüdsime sealt aga reaalselt 18 kinni, siis 5 kiisut jääks Pesaleidja endi preemiaks.

Kuna vanamemm vallatöötajate abi rohkem peale seda noomimist ei soovinud, loeti abipalve teenindatuks ja ta polegi enam mitte kellegi mure.

On ilmselge, et omanik ei saa enda elugagi hakkama ja vajab ise meie kõigi abi. Seega edastasime selle abipalve sotsiaalkindlustusametisse, mille peale valla sotsiaaltöötajad ka kohapeale tutvuma läksid, noomisid memme veel, et kasse ei tohi sellistes tingimustes pidada ja pakkusid talle transpordiabi arsti juurde sõitmisel. Ilmselgelt memm neid oma kodu uksest enam sisse ei lase,» kirjeldab Pesaleidja ametnike tegutsemist, suutmata sellist käitumist uskuda.

FOTO: Pesaleidja/Facebook

Kuna Pesaleidja leiab, et memm ei ole võimeline poolte kiisude kulude eest tasuma, siis palutakse nende pararsiiditõrjete, kiipide, vaktsiinide, ja operatsioonide eest tasumisel heade inimeste abi.

Lisaks otsitakse memme juurde puhastusteenuse pakkujat. Kui tead ettevõtet või eraisikut, kes saaks memme selle teenusega toetada, siis palun kirjuta katrin@pesaleidja.ee. Pesaleidja on memme naabritega suhtluses ja nad aitavad neid memme abistamisel igakülgselt.

Kuna Pesaleidjale laekus info, et memmeke käib hetkel naabrite juurest uut voodit otsimas, siis plaanivad loomakaitsjad pärast korteri puhastust talle ka uue mööbli organiseerida.

Positiivse osa pealt leidis üks kiisuke juba Pesaleidja vabatahtliku juures kodu ja kolib niipea, kui protseduurid on teostatud.