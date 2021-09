AITA AIDATA ⟩ Raskes seisundis noor prantsuse buldog Anri vajab abi raviarve tasumisel

Paar päeva tagasi sai Eestimaa Loomakaitse Liit kõne Petcity loomakliinikust, kuhu oli pöördutud 3-aastase isase prantsuse buldogiga, kel kahtlustati, et võõrkeha on jäänud soolestikku kinni. Kahjuks puudus omanikul raha, et tasuda operatsiooni eest ning polnud ka võimalust hiljem koera eest hoolitseda. Naine loovutas Anri liidule ja tema raviarve tasumine on nüüd nende kanda.