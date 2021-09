Isahüljes Lätipoiss on õppinud uue triki

Loomaaia personal soovitab külastaatel päeval kella ühe ajal hülgepaari basseini juurest läbi käia. Nimelt on siis hüljeste söötmise aeg ja näeb isase loivalise uusimat kommet. Lätipoiss on õppinud toiduportsu ootamise kärsituses oma loibasid kokku lööma, nii et vett lendab.