PEATUMATU ⟩ 80-aastane vanamemm teeb igal aastal 1000 kilomeetrise ratsamatka

Jane armastus pikkade matkade vastu sai alguse umbes 50 aastat tagasi. Alates 1972. aastast on Jane selle reisi igal aastal ette võtnud. Praegu on tal kaaslasteks osaliselt halvatud Jack Russell Dinky ning suureks abiliseks tema 13-aastane hobune Diamond.

Tema eepiline teekond kestab tavaliselt umbes seitse nädalat, olenevalt ilmast. Teekond venib juba selle võrra ajaliselt pikemaks, et Jane kasutab seda kui võimalust tere ütlemiseks ja küllaminekuks inimestele, keda ta pikkade aastate jooksul kohanud on.

See pisike matkatandem vajab väga vähe, et oma elu nautida. Kui tualeti pole, kaevab vanaproua maasse augu. Kui pole pudru jaoks piima, keedab ta selle veega.

Jane on sageli šokeeritud sellest, kui palju prügi ta oma matkadel näeb. «See on kohutav, eriti ühekordselt kasutatavad grillid, mis jäävad kõikjale vedelema,» ütles ta Metrole.

Püsivamaks probleemiks on muutunud ka üherajalistel teedel elavad matkaautod. Jane kirjeldab seda muret nii: «Tundub, et autojuhid lihtsalt ei teadnud, kui laiad nad on, olen mitu korda tundnud, et nüüd pühivad nad küll meid teelt maha.»