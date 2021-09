PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib pisike triibik Kerstin

Kuigi pisike Kerstin on tegelikult täiskasvanud kass, on ta endiselt pea kassipojamõõtu! Kerstini tunneb kassitoas ruttu ära, sest ta on teistest kiisudest palju pisem. Kuigi ta on umbes nelja aastane, siis välimuse järgi võiks teda veelgi nooremaks pidada – miks Kerstin teistest pisem on, ei ole kindel, aga mingit muret see talle ei valmista ning iseloomu on tal see-eest küllaga!