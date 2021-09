Päästjad said teate aknast välja pugenud kiisust FOTO: Päästeamet

Päästeamet tuletab ühismeedias meelde, et oma lemmikute turvalisusele mõeldes ei tohi loomi koos tuulutusasendis aknaga omapäi jätta.

Tuulutusasendis aknad on põhjustanud palju surmaga lõppenud kassiõnnetusi, kui loomad akna vahele kinni on kiilunud. Ka see Kohtla-Järvel toimunud vahejuhtum oleks võinud väga õnnetult lõppeda.