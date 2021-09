VIDEO ⟩ Uskumatu jõud: vihane piison heidab rivaali õhku

Dramaatilistelt kaadritelt on näha hetk, mil kaks piisonit Yellowstone'i rahvuspargis keset teed kaklema lähevad, samal ajal kui ettevaatlikud juhid distantsi hoiavad. Vihane isane piison sööstis täiskiirusel rivaali poole ja rammis teda nii tugevasti, et too tõusis hetkeks lausa õhku.