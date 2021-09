Austraalias kasvatatakse korallriffe peekoni praadimise hääle abil

Austraalia mereteaduste instituut (AIMS) on mereelustiku meelitamiseks paigaldanud India ookeani korallriffi lähedale veealused kõlarid, vahendab ABC. See võib aidata kaasa ökosüsteemi jaoks kriitilise tähtsusega korallriffide kasvule.

Seadmed mängivad helisid, mida karid ise teevad - inimkõrva jaoks tabamatud, kuid kalamaimudele kuuldavad. AIMS-i töötaja Mark Mikan ütles, et karid on üsna lärmakad. «See kõlaks inimese jaoks nagu pannil praetud peekoni särin,» selgitas ta. «Kuid kalade jaoks on see ahvatleva kodu hääl.»

Koralliriff FOTO: Shutterstock

Leitud lahendust saab tinglikult kasutada kogu mandri päästmiseks, usuvad teadlased. «Kui korallriffid hävinevad, on see meie riigi lõpp,» möönis juhtivteadur Line Bay. Austraalia instituudi töötajad võitlevad kliimamuutustega, mis võivad põhjustada riffide väljasuremist. AIMS märgib, et piirkonna korallid kasvavad kiiresti, kuid on väga haavatavad.