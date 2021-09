TASUB TEADA ⟩ Millisel aastaajal liigub maanteedel kõige rohkem metsloomi?

Mürk nentis, et varasügisesel perioodil toimub ligi 60% kõikidest metsloomadega seotud õnnetustest ja nii on see igal aastal. «Sellel aastal on tunda tugevat tõusu metsloomadega seotud kahjudes juba alates augusti keskpaigast – pea iga kolmas sõiduki kahju on sügise saabudes seotud metsloomadega ning ühe kahjujuhtumi kahjud ulatuvad 4000 euroni,» sõnas ta.