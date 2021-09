Kasside turvakodu palub sooja: meil on kaminapuud otsas!

Kasside turvakodu soklikorruse ruumid lähevad külmemate ilmadega rõskemaks ning vaid radiaatorite soojusest jääb väheks, et tuba soojaks ja õdusaks muuta. Väikeseid karvapalle täis ruumid on juba ohtlikult jahedaks ja niiskeks muutumas ning teadagi kasvab sellises keskkonnas haigeks jäämise oht. Kaminakütmine aitab õhku kuivatada ning seejuures vähendab riski, et nurrikud haigeks jääksid.