PÄEVAKÄPP ⟩ Anna võimalus Johannale, kellel ei ole kunagi oma kodu olnud

Johanna tõi ilmale poegi poegade järel ning paistis, et see nõiaring ei lõppe kunagi. Ühel päeval kolis ta oma järjekordse pesakonnaga ühe hoovi kuuri alla elama, kust kohalikud neid märkasid ja neile abi otsisid. Nüüdseks on Johanna beebid juba suureks kasvanud ja kodud leidnud, kuid Johanna ootab ikka veel.

Pesas kükitavast Johannast on saanud eeskujulik konservijärjekorras seisja ning suur paisõber. Võiks isegi öelda, et Johanna on turvakodu kõige suurem paikütt, kes ei jäta kunagi võimalust kasutamata, et paitusi noolida. See väike vahva kiisupall igatseb päris oma inimesi ja isiklikke paikäsi! Ehk võiksid sina talle sooja, armastava ja paitusi täis päriskodu kinkida?