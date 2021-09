VIDEO ⟩ Maailma väikseim hobune: väärarenguga sündinud varsast sirgus uskumatult tubli lemmikloom

Hobune nimega Peabody on arvatavasti üks maailma väiksemaid hobuseid, kaaludes kuunädalaselt vaid umbes 8,5 kilogrammi. Kuigi palju suuremaks ta aga ei kasvanudki.

«Üks naine helistas ja ütles, et tema märale sündis kääbusvarss, kes on nii väike, et ei ulatu isegi ema udarani ning seetõttu ema hülgas ta,» rääkis hobuse perenaine, hobuste treener Faith Smith väljaandele The Dodo.

Hobuse saatus näis üsna nukker – veterinaar plaanis looma magama panna, kuna arvas, varss oma väärarengute, kõverate jalgade ja vale hambumuse tõttu isegi käima ega korralikult sööma ei hakka ning kaua vastu ei pea.

Õnneks aga läks teisiti ning Peabody-nimelise hobuse tulevane perenaine sellega sugugi nõus ei olnud ning sõitis esimesel võimalusel pisikest varssa päästma.

«Ta tahtis ainult süüa ja see oli minu jaoks märk, et see väike loomake tahab elada,» rääkis naine, et sai ka õige pea aru, et see oli õige otsus.

Praeguseks on Peabodyst sirgunud koos pere teiste koertega üles kasvades imeline lemmikloom. Talle meeldib koos koertega mängida ja üheskoos nende kõigiga käib perekond ka jalutamas. «Ma olen päris kindel, et ta on enda arvates koer,» sõnas perenaine.

Kuigi Peabodyle meeldib kodus aeg-ajalt ka pahandust teha, ei pane perekond seda talle pahaks, sest oma armsusega korvab ta kõik pahateod.