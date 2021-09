Raplamaa kolooniast päästetud vahva vunts Nero otsib päris oma kodu

Nero on hinnanguliselt 3-4aastane isane koer, kelle härrasmehelikest vuntsidest ja terasest pilgust on raske mööda vaadata. Algselt ülimalt arg ja põgenemisvõimalusi otsinud Nero on tänaseks olnud juba mõned kuud hoiukodus ning tasa ja targu kohanenud nii inimese seltsiga kui regulaarsete jalutuskäikudega (sh rihmas käimisega), samuti uute olukordadega. Nero on valmis päris oma koduks!

Hoiukodu iseloomustab Nerot, kui rahuliku loomuga koera, kes naudib voodis magamist, armastab jalutuskäike ning on teiste koerte suhtes uudishimulik, kuid liigikaaslaseid pigem ligi ei lase. Lisaks on Nero päeval üksi kodus olles vaikne.

Hoiukodus on Nero elanud väikeste laste seltsis ning kuigi kohati on Nero laste suhtes pigem umbusklik (kui lapsed möllavad), siis laseb ta lastel end siiski silitada ja kaisutada.

Meeste suhtes on Nero veidi pelglikum ja uute inimestega harjumine võtab aega. Seega peab uues kodus kindlasti Nerole harjumiseks aega andma ning kannatlikkust varuma. Paneme ka südamele, et uus kodu peaks olema eriti hoolas, et välistada Nero võimalike põgenemiskatsete kordaminek (kogemuspõhiselt saab järeldada, et Nero võib üritada harjumise ja kohanemise faasis põgeneda ning lahtised uksed-aknad on selleks üks võimalus, mida Nero kasutaks).

Nero hoiab kenasti puhtust, kuuma ilmaga armastab ujumist, kuid dušiga veel päris ära harjunud ei ole. Nero on seni elanud rahulikumas maalähedases keskkonnas ning üksikutel linnas käikudel on ta püsinud üllatavalt rahulikuna, kuid siiski on näha, et linnaruumis väsib Nero kiiremini ja tahab rahulikku keskkonda tagasi.