Austraalia koaalade arv väheneb ehmatava kiirusega

Viimased kümme aastat Austraalias koaalade arvukuse jälgimisega tegelenud vabatahtlik sihtasutus avaldas, et metsikus looduses elavate koaalade arvukus on viimase kolme aasta jooksul langenud koguni 30 protsenti, vahendab news.com.au .

Viimaste andmete kohaselt elab Austraalias, mis oli kunagi koduks kaheksale miljonile koaalale, praegu vaid 32 000–58 000 koaalat. Vähenemine on aset leidnud kõikjal Austraalias, eriti suure löögi on saanud Queensland. Mõnes osariigis on alles vaid viis kuni kümme isendit.