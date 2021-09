PÄEVAKÄPP ⟩ Kingi imearmsale Teddyle esimeseks sünnipäevaks päris oma kodu!

Teddyl on ka uhke, üleni valge kasukas, kuhu teda paitades käed täitsa ära võivad kaduda. Kuna Teddy on veel pisut arglik, siis inimesega sõbruneb ta tasapisi, kuid arvestades seda, kui sõbralik ta juba praegu on, siis oma inimesega ja oma kodus saaks temast ka tõenäoliselt täielik kaisuloom.

Teddy on valmis kohe koju kolima, tal on selleks tehtud kõik vajalikud protseduurid – olemas on kiip, ta on vaktsineeritud, kastreeritud ja saanud parasiidivastast tõrjet.